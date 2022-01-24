Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Kar yağışı nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.
ANTALYA (AA) - Kar yağışı nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.
Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'ta kapanan Konya-Antalya kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu çift taraflı ulaşıma açıldı.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisi, kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanmıştı. Bölgede düşen çığ sonucu yaklaşık 200 metrelik mesafe karla kaplanmıştı.