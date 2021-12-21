ERZİNCAN (İHA) - Kar nedeniyle kapanan 86 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 86 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri de Tunceli- Erzincan karayolunda kar küreme, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 11, Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 15, Nazımiye'de 11, Ovacık'ta 18, Pertek'te 5 ve Pülümür'de de 24 olmak üzere toplam 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan tipi ve görüş olmaması nedeniyle dün ara ara trafiğe kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu da kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılırken, Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, yolda kar küreme, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Dünden bu yana kapalı bulunan Hozat-Karaoğlan- Ovacık karayolunun yeniden ulaşıma açılması için ise çalışma başlatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bugün eğitime ara verilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayıldı.