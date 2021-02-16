Kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldı

16.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:47

Karabük'te yoğun kar nedeniyle kapanan 79 köy yolundan 36'sında ulaşım yeniden sağlanıyor.

Karabük'te yoğun kar nedeniyle kapanan 79 köy yolundan 36'sında ulaşım yeniden sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar sonucu kar nedeniyle kapanan merkez ilçede 3, Eflani'de 11, Eskipazar'da 5, Ovacık'ta 7, Safranbolu'da 5 ve Yenice'de 5 olmak üzere 36 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Ekiplerin, merkez ilçede 4, Eflani'de 4, Eskipazar'da 12, Ovacık'ta 11, Safranbolu'da 7 ve Yenice'de 5 olmak üzere 43 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldı
Kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldı
Kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldı
Kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Meghan Markle Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:48:30. #1.16#
title