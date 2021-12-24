Kar Nedeniyle Kapalı 51 Köyün Yolu Ulaşıma Açıldı

EYNESİL, GİRESUN (Habermetre) - Giresun'da 22 Aralık Çarşamba günü başlayan ve 23 Aralık Perşembe günü de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Giresun ve ilçelerinde 22 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra başlayan ve özellikle Eynesil ve Görele ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda kapalı köy yollarından birçoğu gün içerisinde ulaşıma açılırken, 24 Aralık Cuma günü kapalı bulunan Eynesil ilçesine bağlı 11 köyün tamamı ile Görele ilçesine bağlı 62 köyden 60 köyün yolunda yapılan çalışmalar sonucunda akşam saat: 17. 00 itibariyle 51 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Eynesil ilçesinde 6, Görele ilçesinde 14 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri mesai saati gözetmeksizin yol açma çalışmalarına devam etmektedir.

Giresun il genelinde 550 köyden 501 köy yolu İl Özel İdaresine, 49 köy yolu ise Karayollarına bağlı olup, İl Özel İdaresine bağlı 501 köy yolunun ulaşıma açık tutulması için 68 ekipten 52 ekip faal olarak çalışmalarına devam ederek kapanan yolları ulaşıma açık tutmaktadır.

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