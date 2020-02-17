Kar nedeniyle iş merkezinin çatısı çöktü

17.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:56

Van'da son bir haftada yağan kar nedeniyle bir iş merkezinin çatısı çöktü.



İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin çatısının büyük bir kısmı çöktü. Kentin en işlek caddesinde yaşanan olayda vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çatının çöküşüyle gelen sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek yolu tek taraflı trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerde can kaybı yaşanmadığı belirlenirken, ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.



Öte yandan, kentte 1 metreyi bulan kar hayatı olumsuz etkilerken, çatılardaki kar kütleleri tehlike oluşturuyor. - VAN

Kaynak: İHA