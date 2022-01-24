Kar nedeniyle hastaneye gidemeyen yaşlı kadının yardımına ekipler yetişti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kar nedeniyle hastaneye gidemeyen 85 yaşındaki kadının yardımına, bölgeye ulaşan ekipler koştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaabdülbaki Mahallesi'nden gelen hasta ihbarı üzerine harekete geçen UMKE ekipleri adrese ulaştı.

Ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen yardımına yetiştikleri kadın hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

UMKE ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşınan kadın, daha sonra hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında kesintisiz hizmet veriyor

Öte yandan, Kocaeli'de görevli mobil aşı ekipleri ile 112 Acil Servis personeli, kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen kırsal bölgelere giderek aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı görev yapan mobil aşı ekipleri, il genelinde birçok noktada zorlu kış şartlarında kesintisiz hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, vatandaşlara bir an önce günü gelen aşı dozlarını yaptırmaları, bunun yanında maske, mesafe ve temizlik kurallarını elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

Mobil aşı ekipleri ve evde sağlık birimlerinin, sağlık kuruluşuna gidemeyen, yaşlı, evde yatalak durumdaki vatandaşlara aşı yapmaya devam ettiğini aktaran Pehlevan, kronik hastalığı olanların, yaşlı vatandaşların, gebelik sürecindeki anne adaylarının aşı olmasının önemini vurguladı.

Pehlevan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin de 7 gün 24 saat her koşulda fedakarca görevlerinin başında olduğuna işaret ederek, "Acil sağlık ekiplerimiz saniyelerle yarışarak hayat kurtarmak için mücadele ediyor. Özellikle trafikte ambulansa yol verelim ve 112'yi gereksiz yere meşgul etmeyelim. Salgının başından itibaren canla başla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Görevlerini 12 ilçede özveriyle gerçekleştiren mobil sağlık ekiplerinin şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve beldelere de giderek zorlu mesailerini sürdürdüğünü belirten Pehlevan, sağlık personelinin en büyük motivasyonunu ise hizmet verdikleri vatandaşların misafirperverliği oluşturduğunu kaydetti.