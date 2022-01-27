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Kar nedeniyle evlerinden çıkamayanlara sırtında ekmek taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Kar nedeniyle evlerinden çıkamayanlara sırtında ekmek taşıdı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Yenimahalle Muhtarı Nevzat Aslan'ın davranışı takdir topladı.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde Yenimahalle Muhtarı Nevzat Aslan'ın davranışı takdir topladı. İlçede etkili olan kar yağışı sonrası dik yamaçlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar ekmek almakta zorluk yaşadı. Bunun üzerine muhtar Aslan, ekmekleri sırtlayıp ev ev dolaşarak ekmekleri vatandaşlara ulaştırdı. Muhtarın davranışı görenlerin takdirini toplarken vatandaşlarda duyarlı davranıştan dolayı muhtara teşekkür etti.

(Yasin Kayacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Gürün, Sivas, kar, Güncel, Haber

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