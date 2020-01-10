Kar nedeniyle evinde mahsur kalan felçli hasta hastaneye ulaştırıldı
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Kar nedeniyle evinde mahsur kalan felçli hasta hastaneye ulaştırıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kardan dolayı evde mahsur kalan felçli hasta için belediye ekipleri seferber oldu.

10.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:40
Kar nedeniyle evinde mahsur kalan felçli hasta hastaneye ulaştırıldı

'in Erdemli ilçesinde, kardan dolayı evde mahsur kalan felçli hasta için belediye ekipleri seferber oldu.

Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 65 yaşındaki Cennet Ersoy'u, kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçerek iş makineleriyle yolları açan ekipler, evine ulaştıkları Ersoy'u Erdemli Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Ersoy'un oğlu Nebi Ersoy, gazetecilere, kar nedeniyle mahalle yollarının kapandığını belirterek, "Hayvancılıkla uğraştığımız için dağlarda yaşıyoruz. Kar yağışı fazla olduğu için belediyeyle irtibata geçtik. Ekiplere yardımları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Diyabet hastası kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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