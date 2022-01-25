Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını, itfaiye ekibi kurtardı - Haberler
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Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını, itfaiye ekibi kurtardı

Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını, itfaiye ekibi kurtardı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşadığı köy evinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 90 yaşındaki Fatma Büyükakçalı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşadığı köy evinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 90 yaşındaki Fatma Büyükakçalı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, karlı yolda kucaklarında taşıdığı kadını, yakınlarına teslim etti.

İlçeye bağlı Kösepınarı köyünde yalnız yaşayan Fatma Büyükakçalı'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu açarak ilerleyen Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Büyükakçalı'nın evine ulaştı. Evinde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçirdiği belirlenen Büyükakçalı, itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, karlı yolda kucaklarında taşıdığı Fatma Büyükakçalı'yı, yakınlarına teslim etti. Yakınlarıyla birlikte ilçe merkezine geçen Büyükakçalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Osmaniye
Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını, itfaiye ekibi kurtardı

Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını, itfaiye ekibi kurtardı

Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını, itfaiye ekibi kurtardı

Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını, itfaiye ekibi kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Son Dakika Haberleri

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