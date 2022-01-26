KAR NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMAYANLARA GIDA VE YAKACAK YARDIMI - Haberler
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KAR NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMAYANLARA GIDA VE YAKACAK YARDIMI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle dışarı çıkamayan ailelere Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gıda kolisi ve yakacak yardımı yapılıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle dışarı çıkamayan ailelere Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gıda kolisi ve yakacak yardımı yapılıyor.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin talep etmesi üzerine Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, gıda kolilerini ve yakacaklarını zorlu hava şartlarında evlerine teslim ediyor.

İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yetkilileri, şu ana kadar 150 ihtiyaç sahibine yardımda bulunulduğunu ifade etti.

KAR NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMAYANLARA GIDA VE YAKACAK YARDIMI

KAR NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMAYANLARA GIDA VE YAKACAK YARDIMI

KAR NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMAYANLARA GIDA VE YAKACAK YARDIMI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaymakamlık, kar, Güncel, Haber

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