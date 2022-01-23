Kar nedeniyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor

DİYARBAKIR ve çevresinde kar yağışı yeniden etkili oldu.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR ve çevresinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri durdurulunca doğu illerinden batı illerine gitmek için Diyarbakır Otobüs Terminaline gelen otobüsler, yolcularıyla birlikte bekletiliyor.

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak için önümüzdeki bir hafta boyunca yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Diyarbakır Valiliği de sürücüleri, mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı. Kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa yolu, Bahçe-Nurdağı-Gaziantep ve Konya Seydişehir-Antalya Akseki yollarının kapalı olması nedeniyle Diyarbakır Otobüs Terminalindeki tüm otobüs seferleri durduruldu.

Yolcular da, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını, yolların açılıp açılmayacağını bilmedikleri için beklemeye devam edeceklerini söyledi.