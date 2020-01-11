Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken garajda bulanan otomobilde hasar oluştu.
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken garajda bulanan otomobilde hasar oluştu.
Olay, Eskipazar Kemikli Rampası mevkiindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. D-100 Karayolu kenarında bulunan dinlenme tesisine ait garajın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. İşletme sahibi Şükrü Aktaş'a ait otomobil garajın çökmesi sonucu hasar gördü. Otomobilin üzerindeki kalaslar ve çatı kaplamaları tesis çalışanları tarafından kaldırıldı.