Kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kız öldü, babası yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısının çökmesi sonucu 15 yaşındaki kız öldü, babası yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar nedeniyle ahırın çatısının çökmesi sonucu 15 yaşındaki kız öldü, babası yaralandı.
Çakırhöyük beldesinde Ramazan Çolak'a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışının ardından çöktü.
Çolak ailesinin yakınları, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak'ı (15) enkaz altından çıkardı.
Babası ile Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Gizem Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ahırda bulunan 60 küçükbaş hayvan ekiplerin çalışmasıyla enkaz altında çıkarıldı.
Besni Kaymakamı Nazlı Demir, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.