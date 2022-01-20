Kar nedeniyle çöken çatı nine ve torununu yaraladı

Kahramanmaraş'ta kar kütlesi nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kar kütlesi nedeniyle demir çatının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Mustafa Meydanı'ndaki bir iş yerinin önündeki çatı, üzerindeki kar kütlesi nedeniyle çöktü.

Çatının altında kalan Anife Kırmızı (51) ve torunu yaralandı.

Vatandaşlar tarafından çıkarılan nine ve torunu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu, Kırmızı'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.