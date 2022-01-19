Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, tır şoförleri Tuzla'da kaldı Bolu'da kar nedeniyle kapanan yol İstanbul'u da etkiledi Bolu'da, Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasındaki kar yağışı nedeniyle çok sayıda tırın kayması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Kar nedeniyle Bolu'da yol kapandı, tır şoförleri Tuzla'da kaldı

Bolu'da kar nedeniyle kapanan yol İstanbul'u da etkiledi

İSTANBUL - Bolu'da, Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasındaki kar yağışı nedeniyle çok sayıda tırın kayması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması İstanbul'u da etkiledi. İstanbul dışına doğru seyir halinde olan tır sürücüleri Tuzla'da kontak kapatarak yolda kaldı.

Bolu'da, Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasındaki kar yağışı sonrası çok sayıda tır kaydı. Yaşanan kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması İstanbul'u da etkiledi. İstanbul dışına çıkmak üzere seyir halinde olan tır sürücüleri yolların sürüş için daha güvenli hale gelmesi için Tuzla'da kontak kapatarak yolda beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda tırın yolda kalmasıyla tır kuyrukları oluştu.

Tır şoförü Turgut Ayar, "Sakarya'dan sonrası kapalı. Gidemiyoruz, kimse gidemiyor. Şu an yollar kapalı. Çok yoğun kar yağdığı için yollar kapalı. Açılmadı yarın öğleyi bulur" dedi.

İranlı Tır şoförü Danışver Gamberzade, Bolu civarında bulunan tır şoförü meslektaşını arayarak yol durumu hakkında bilgi aldı. Gamberzade, "Arkadaşlardan haber aldık. Burada bekliyoruz. Yollar açıldıktan sonra devam edeceğiz. 2 saattir bekliyoruz" dedi.