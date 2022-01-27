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Kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü.

İlçeye bağlı Doğanbeyli Mahallesinde yaşanan aşırı kar yağışı ve tipi ilçede etkisini sürdürürken Bahri Alkan isimli vatandaşın ahırının çatısı çöktü.

Belediye iş makinaları ile ahırın bulunduğu alanda kar temizliği yapılırken ahırda can kaybı yaşanmadı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Kaymakam Abdullah Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Birgin ahırın sahibini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Remzi Ergü yaptığı açıklamada, "Şükür hayvanlarda telef yok. Mağduriyeti devletimizin müşfik imkanlarıyla telafi edilecektir. Allah daha beterinden saklasın" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tufanbeyli, Hisarcık, Adana, kar, 3. Sayfa, Haber

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