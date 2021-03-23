KAR NEDENİYLE KAPANAN AFYONKARAHİSAR- ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Antalya karayolu ulaşıma kapandı (2)Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu gidiş istikameti ulaşıma kapanırken, bölgede hasarlı kazalar meydana geldi.

Antalya karayolu ulaşıma kapandı (2)

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu gidiş istikameti ulaşıma kapanırken, bölgede hasarlı kazalar meydana geldi. Özellikle yolun 30'uncu kilometresinde TIR'ların makaslaması nedeniyle trafik tamamen durdu. Yolun kapanmasının ardından mahsur kalan araç sürücüleri ise yakında bulunan akaryakıt istasyonuna sığındı. Karayolları, polis ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yol, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER