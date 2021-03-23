Kar nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu ulaşıma kapandı
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Kar nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

23.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:59
Kar nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

AFYONKARAHİSAR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışında Afyonkarahisar- Antalya karayolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı.

AFYONKARAHİSAR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışında Afyonkarahisar- Antalya karayolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı, şehrin işlek ana yollarından Antalya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolunda, 30'uncu kilometresinden itibaren ulaşım durdu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolun açılması için çalışma başlattı.

Kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar ise ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasını beklemeye başladı. Bölgede yolun açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu ulaşıma kapandı
Kar nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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