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Kar nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipler koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipler koştuARTVİN Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipleri koştu.

ARTVİN (İHA) - Kar nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipler koştu

ARTVİN Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipleri koştu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde kar yağışı ile birlikte beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutulmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi, mısır ve buğday alarak aç güvercinler de unutulmadı. Polisler park ve bahçeleri dolaşarak güvercinleri elleriyle beslediler.

Kar nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipler koştu

Kar nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipler koştu

Kar nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına polis ekipler koştu

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