Kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

20.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:29
Kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, şehri adeta beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından kara yolları ve belediye ekipleri, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar nedeniyle ilçelerden Akdağmadeni'nde 3, Sorgun'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken Buğday Pazarı'ndaki kuşlara, bir esnaf yem bıraktı.

Çocuklar ise kızaklar ve naylon poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA

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: Kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
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