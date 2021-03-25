Van, Muş ve Bitlis'te 117 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı
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Van, Muş ve Bitlis'te 117 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

25.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:04

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 117 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 117 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 32, Bahçesaray'da 8, Çaldıran'da 2, Edremit'te 4 ve Erciş'te 2 olmak üzere 48 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Vatandaşlar, araçların ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş

Muş'ta dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 22 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kapalı yolların açılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için ekip bekletildiğini kaydetti.

Kent merkezinde de sabah saatlerinden itibaren kar etkili olmaya başladı.

Van, Muş ve Bitlis'te 117 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı
Van, Muş ve Bitlis'te 117 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı
Van, Muş ve Bitlis'te 117 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı
Van, Muş ve Bitlis'te 117 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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