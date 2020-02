Kar nedeniyle 3 aylık yakıt 3 günde harcandı

11.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:00

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, karla mücadelede 3 aylık yakıtı 3 günde harcadıklarını belirterek, günde 100 bin TL'lik masrafları olduğunu söyledi.



Bitlis genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekipler kapanan köy ve mahalle yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların mağdur olmaması için geceli gündüzlü çalışma yürüttüklerini, 25 iş makinesi ve 70 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi. Tanğlay, karla mücadele eden iş makinelerinin günlük 7 bin litre yakıt tükettiğini belirterek, "Normal şartlarda bu yakıt bize 2-2,5 ay gider. Ancak vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ekiplerimiz 2 saatlik uyku ile çalışma yürüttüler" dedi.



Beş Minare Mahallesi'nde yürütülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Karın başkenti Bitlis'e hoş geldiniz. Cuma günü başlayan ve düne kadar devam eden kar yağışı bugün akşam itibari ile yeniden başlayacak. Cuma günü başlayan kar yağışı pazartesi gecesine kadar devam etti. Bu süre zarfında 2 metre 20 santimetre kar düştü. Bitlis Belediyesi olarak ekiplerimizle beraber sahadayız. Bitlis belediyesi 25 iş makinesi, 15 yardımcı araç ve 80 personelle bu hizmeti sürdürmeye çalıştı. Şu an itibariyle ana ve ara yollarımızın tamamı açık durumda. Şu an genişletme ve tuzlama çalışmalarını yapıyoruz. Bu 3-4 gün içinde Bitlis'te gerçekten küçük çaplı afet yaşandı. Bu sürede makinelerimiz hiç durmadı. Günlük yaklaşık 7 bin litre yakıt kullanılıyor. Şu an TOKİ bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi Bitlis kara gömülmüş vaziyette. İnsanlarımız mağduriyet yaşamasın diye elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Gece gündüz demeden 7/24 karları temizlemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Tanğlay, Bitlis Belediyesinin büyük bir imkanı olmadığını da sözlerine ekleyerek, "Elimizden geldiğince halkımızın daha rahat ortamlarda yaşaması için yolları açtık. Bu mevsimde de 2 metre karı Bitlis'te gördük. İnanıyorum ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 3 günde bu kadar kar düşmemiştir. Burada kış turizmi de çok güzel. Bunu bir fırsata çevirmek istiyoruz. Diyoruz ki gelin, görün, sizi güzel şehrimizde gezdirelim. 3 günde kullandığımız yakıt, bu mevsimde bize 2,5 ay yetecek kadardı. Çünkü gece gündüz araçlarımız durmadan çalıştı. Bunu halkımızda gördü. 3 gündür ekiplerimiz 2-3 saat uykuyla idare ediyorlar. 130 kilometre civarında yol ağımız var. Her kar yağışında bunu açıyoruz. Bütçe konusunda sıkıntılıyız. İmkanları olmayan bir belediye. 1 günlük karla mücadele maliyetimiz 100 bini geçiyor. Bu da Bitlis Belediyesi için büyük bir miktar" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA