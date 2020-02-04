04.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:08

Kar ve tipi

Kar yağışından görüntü Kars'da kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar ve tipiden dolayı Kağızman-Ağrı kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Kars'da yoğun kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı kentte 16 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentteki kara yollarında da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kağızman-Ağrı kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Kar ve tipi Akyaka ilçesinde 3, Digor'da 2, Sarıkamış'ta 7, Selim ilçesinde de 4 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler söz konusu yollarda karla mücadele çalışmasını başlattı.

Kent merkezi başta olmak üzere ilin genelinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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