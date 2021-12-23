kar nedeni·yle yi·yecek bulmakta zorlanan can dostlarin i·mdadina beledi·ye yeti·şti·

GİRESUN (Habermetre) - Kar yağışı ile birlikte kış etkisini iyice hissettirirken, yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının imdadına Giresun Belediyesi yetişti.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarında sokak hayvanları için yiyecek bırakılırken, sağlık sorunu yaşadığı belirlenen hayvanlar ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek tedavi ediliyor.

Yıl boyu aralıksız olarak devam eden sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri kışın bastırmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürülüyor. Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde barınma ve besin maddesi ihtiyacı, sokak hayvanları için hayati önem arz ederken, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanların yiyecek ihtiyacı belediye tarafından karşılanıyor ve beslenme odaklarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapılıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yaptığı açıklamada: "Belediye olarak sevimli dostlarımızın her zaman yanında olduk. Kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz kentin farklı noktalarına, sokak hayvanlarının en yoğun olduğu bölgelere giderek, onlar için mama takviyesinde bulundu. Buradan Giresunlu vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sevimli dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek koyarak, aç kalmalarını önleyebilir; onlara sevginizi bir kez daha gösterebilirsiniz. Ekiplerimiz sadık dostlarımız için gıda takviyesine devam edecek" dedi.

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