Kar nedeni ile rampayı çıkamayan sürücüler yolda mahsur kaldı - Haberler
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Kar nedeni ile rampayı çıkamayan sürücüler yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Haberler | Güncel

- Kar nedeni ile rampayı çıkamayan sürücüler yolda mahsur kaldı Elazığ-Kovancılar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

- Kar nedeni ile rampayı çıkamayan sürücüler yolda mahsur kaldı

ELAZIĞ - Elazığ- Kovancılar karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı nedeniyle Kovancılar karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Elazığ-Kovancılar arasında yer alan Gülüşkür köprüsü kontrol noktasından sonraki rampada kar ve buzlanmadan dolayı kayan tırlar yolda kaldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yolda kalan tırlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı, tır sürücülerini de zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar nedeni ile rampayı çıkamayan sürücüler yolda mahsur kaldı

Kar nedeni ile rampayı çıkamayan sürücüler yolda mahsur kaldı

Kar nedeni ile rampayı çıkamayan sürücüler yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Son Dakika Haberleri

Kovancılar, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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