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Kar nedeni ile evinde mahsur kalan kadının yardımına jandarma koştu

Kar nedeni ile evinde mahsur kalan kadının yardımına jandarma koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Antalya'nın Akseki ilçesinde, evinde mahsur kalan yaşlı kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Antalya'nın Akseki ilçesinde, evinde mahsur kalan yaşlı kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti. Evin önündeki kar yığınlarını temizleyip yaşlı kadını kurtaran ekipler, evin ihtiyaçlarını da giderdi.

Akseki ilçesi Bademli Mahallesinde ikamet eden Ayşe Aygün, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, yoğun kar yağışı sebebiyle evinin önünün kapandığını, yaşlılığı nedeniyle evin önündeki karları temizleyemediğini ve evde mahsur kaldığını bildirdi. Gelen telefon üzerine harekete geçen Cevizli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yardım talebinde bulanan Aygün'ün evine ulaştı.

Jandarma ekipleri, ilk olarak evin etrafında bulunan yaklaşık 1 metrelik kar yığınları temizlenerek evde mahsur kalan Aygün'ü kurtardı. Genel sağlık durumu iyi olan Ayşe Aygün'ün evinin ihtiyaçları da jandarma personeli tarafından giderildi. - ANTALYA

Kar nedeni ile evinde mahsur kalan kadının yardımına jandarma koştu

Kar nedeni ile evinde mahsur kalan kadının yardımına jandarma koştu

Kar nedeni ile evinde mahsur kalan kadının yardımına jandarma koştu

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