Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar açıklaması

Kar ne zaman yağacak vatandaşlardan tarafında çokça merak ediliyor. 2021 Ocak ayı ile birlikte havaların soğuması beklenirken hava sıcaklığı ortalamanın üstünde seyrediyor. Peki, Hava durumu kar ne zaman yağacak? 2021 kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den "Kar ne zaman yağacak?" açıklaması

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte son hava durumuna göre kar yağması ile ilgili detaylar...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeni ile susuzluk tehlikesi altında bulunan İstanbul'a müjde meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise yarın 7 derece birden düşecek.

Megakent İstanbul aylardır kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Sonbahar ve kış aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu İstanbul'da barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul'a 8 günlük su kazandırdı. Öte yandan yağmurlu havanın bugün öğleden sonra şiddetli bir şekilde etkili olacağının uyarısı da yapıldı. Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul'a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle:

Bugün yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, bu akşam ilk saatlerde ise Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege Kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²),Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Denizli ile Konya'nın güneybatı ilçeleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul'da beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 20°C

Çok bulutlu

ERZURUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, şu bilgileri paylaştı:

"Son gelen yağışlar barajlara etki etti ama minimal bir etki. Günler seviyesinde bir artış olsa onu gözle görmek zor ama güzel bir yağıştı. Fena değildi. Derdimize derman mı? Hayır. Daha daha daha yağışların gelmesi gerekiyor. Geliyor mu peki? Geliyor.

Ocak ortalamasına yakın gideceğiz. Ocak yağışlı aylarımızdan bir tanesi, tekrar söylüyoruz; Ekim-Kasım-Aralık dönemindeki yağışlarımızı kaybettik. Bundan sonra her şey yolunda gitse bile su iktisadına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü elimizde 1,5-2 ay var. Nisan yağmurlarını zaten tutamıyoruz. Barajlara gelenin çok küçük kısmı yansıyor, büyük kısmı akışa geçiyor.

Ne bekliyoruz? Bugün akşam saatlerinden itibaren tekrar yağış bekliyoruz. Marmara'dan giriş yapacak. Gece kuvvetli bir sağanak var. Marmara ve Ege'de su baskınlarına dikkat diyoruz. Yarın da kesintilerle bu sağanaklar devam ediyor. Ağır, kuvvetli bir sağanak. Arkasından da iç bölgelere doğru ilerleyip, Doğu Karadeniz'e geliyor. Doğu Anadolu'da çok etki yapmadan ömrünü tamamlayacak.

Bir soğuk hava geliyor. Hepimiz kar bekliyoruz. Gelen kar yağışının durumu şu; Cumaya kadar sıcaklık 5 dereceye iniyor. 2-3 gün içinde sıcaklıklar 15-16 derece düşüyor. İstanbul'da perşembe günü soğuk girişi başlıyor. Nerede? Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir civarında kar yağışını havada görebiliriz. Cuma günü, sabah-öğle aralığında ise kar ihtimali var. Modellerdeki bu görüntünün olasılığı yüzde 60'ların üzerinde. İstanbul için böyle bir ihtimal var. Yüzde 50 üzerinde kar görünüyor. Başkentte kar görünüyor. Marmara'nın geneli için kar görünüyor. İç Ege için görünüyor, Batı Karadeniz için kar görünüyor. Hatta İzmir bile 5 dereceye geriliyor. Hafta sonu itibariyle yağış bitiyor. Soğuk biraz kalacak. Buzlanmaya biraz dikkat diyoruz."