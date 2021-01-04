Kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

Beklenen kar yağışı ne zaman yağacak? İstanbul ve çevresi normal hava sıcaklığında fazla olması bu yıl kar yağacak mı? sorusunu akıllara getirdi. Kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Ükemizin kuzey kesiminden bir yağış sistemi girdi. Bu gece İstanbul'a geçiş yapacak. Soğuk havalar da gelirse İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. Barajlarda su bekleyenler, evimizde su sıkıntısı olur mu diye düşünenler için güzel bir haber. " dedi.

4 OCAK PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.