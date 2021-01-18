Kar ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürü. Kara hasret İstanbullular kar yağışı sorası manzaranın tadını çıkardı. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar ne zaman bitecek?

Baraj su seviyelerinin düşmesi ve iklimin kurak şartlarda geçmesi sonrası ağışlar beklenmeye başlanmıştı. Yoğun kar yağışı ile yüzler gülerken Kar ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, merak edildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın düşen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 santimetre, iç kesimlerde 10-15 santimetre, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 santimetre olması bekleniyor. Kar yağışının ise çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE 10 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 40-90 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.