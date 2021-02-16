Kar ne zaman bitecek? İstanbul'da kar ne zaman duracak?
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Kar ne zaman bitecek? İstanbul'da kar ne zaman duracak?

16.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:19
Kar ne zaman bitecek? İstanbul'da kar ne zaman duracak?

AKOM'dan kar yağışının hafta sonundan beri devam ettiği İstanbul için yeni bir açıklama geldi. Kar ne zaman bitecek ve İstanbul'da kar ne zaman duracak gibi merak edilen konular da yanıtını buldu.

Kar kalınlığının 45 santimetreye kadar çıktığı İstanbul için son dakika açıklaması yapan AKOM, günlerdir etkili olan kar yağışının ne zaman biteceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da kar ne zaman duracak? Kar ne zaman bitecek?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN DURACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışını, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülürken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derece altında seyredecek.

KAR KALINLIĞI 45 SANTİMETREYE KADAR ÇIKTI

İstanbul'un tamamında cumartesiden itibaren devam eden kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı.

İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.

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