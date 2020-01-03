Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı

03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:56

MUŞ'ta dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sabaha kadar sürdürdü. Merkeze 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerdeki 80 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda da kırağı oluştu. Beyaza bürünen ağaçlar, kart postallık görüntüler oluşturdu.Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA