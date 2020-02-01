Kar motoruyla iki otomobile çarpan kadın ile yanındaki oğlu yaralandı
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Kar motoruyla iki otomobile çarpan kadın ile yanındaki oğlu yaralandı

Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar motoru ile iki otomobile çarpan kadın ve yanındaki oğlu yaralandı.

01.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:38
Kar motoruyla iki otomobile çarpan kadın ile yanındaki oğlu yaralandı

'daki Ilgaz Dağı 'nde kar motoru ile iki otomobile çarpan kadın ve yanındaki oğlu yaralandı.

Kayak merkezindeki bir otelden kar motoru kiralayan C.E. (30), otel girişinde kar motorunun kontrolünü kaybederek iki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan C.E ile motor üzerindeki oğlu E.E, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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