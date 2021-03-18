Kar Mihalıççık'ı terk etmiyor
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Kar Mihalıççık'ı terk etmiyor

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:58
Kar Mihalıççık'ı terk etmiyor

Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklığının hissedilir düzeyde azalması sonucu başlayan ve yer yere kara dönüşen yağış, özellikle Mihalıççık ilçesinde etkisini sürdürüyor.

Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklığının hissedilir düzeyde azalması sonucu başlayan ve yer yere kara dönüşen yağış, özellikle Mihalıççık ilçesinde etkisini sürdürüyor.

Son iki gündür yağan karla yeniden beyaza bürünen Mihalıççık ilçesinde dün gece de yağış devam etti. Şiddetli rüzgarla birlikte sabaha kadar devam eden kar yağışı ilçe merkezinin her tarafını kapladı. Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar inmesine sebep olan yağışla birlikte ilçe yeniden beyaza büründü. - ESKİŞEHİR

Kar Mihalıççık'ı terk etmiyor
Kar Mihalıççık'ı terk etmiyor
Kar Mihalıççık'ı terk etmiyor
Kar Mihalıççık'ı terk etmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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