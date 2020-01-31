Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba

31.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:41

Aksaray Belediyesi ekipleri, her yağış öncesinde olduğu gibi gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası yolları açık tutmak için çalışma gerçekleştirdi.



Aksaray Belediyesi ekipleri, gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek ve sabah işe gidecek vatandaşlar için yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kar yağışının hemen ardından iş makineleri, greyderler, kar küreme ve tuzlama aracı ile ana arter yollar başta olmak üzere birçok yolda çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucu çalışmanın büyük bir kısmı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tamamlandı. Aksaray Belediyesi, gece tüm hatları ile sahada çalışan personeli unutmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Mobil Çorba Aracı, personellerin çalıştığı noktalarda çorba dağıtımı gerçekleşti. Çalışan ekipler, kendilerine ikram edilen çorbaları afiyetle içti. - AKSARAY

Kaynak: İHA