Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Batman'da 749 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 749 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK (AA) - Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 749 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkisiyle merkezde 78, ilçelerden Baskil'de 40, Ağın'da 9, Alacakaya'da 9, Arıcak'ta 9, Maden'de 30, Karakoçan'da 40, Keban'da 21, Kovancılar'da 34, Palu'da 28, Sivrice'de 43 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan bu yana kent merkezi ile bağlı 2 ilçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkez'de 2 köy 1 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy 8 mezra ve Uludere'de 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri dün akşamdan bu yana yağan kar nedeniyle ana arterleri açık tutmak için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 44, ilçelerden Adaklı'da 23, Genç'te 37, Karlıova'da 28, Kiğı'da 9, Solhan'da 11, Yayladere'de 9 ve Yedisu'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, Bingöl Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Batman

Batman'da etkili olan kar nedeniyle 143 köy ve 73 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.