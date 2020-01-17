Kar Mazıdağı'nı beyaza bürüdü
Haberler » Güncel » Kar Mazıdağı'nı beyaza bürüdü - Haber

Kar Mazıdağı'nı beyaza bürüdü

Mardin'in Mazıdağı ilçesi ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

17.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:46
Kar Mazıdağı'nı beyaza bürüdü

'in ilçesi ve kırsal mahallelerinde saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Gittikçe etkisini arttıran kar yağışı Mazıdağı kent merkezi, yüksek kesimler ve kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Seyfettin Otay isimli vatandaş, birkaç senedir kar yağışına şahit olmadıklarını söyledi. Otay, "Kış mevsimini bahar ayları gibi geçiriyoruz. Bir buçuk aydır kış mevsimine geçmişiz ama ne kar yağışı ne de istediğimiz yağmuru gördük. Bugün sabah kalktığımızda her tarafın beyaz olduğunu gördük ve mutlu olduk" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler