KAR MASKESİYLE TATLICIYA GELİP, ÇALIŞANI VURDU

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - KONYA'da kar maskesiyle tatlıcıya gelen 2 kişi, çalışan Mustafa Kemal Erhoylu'ya tabancayla ateş ederek karnından yaralayıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedilirken, polis saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.10 sıralarında Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki bir tatlıcıda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen ve başında kar maskesi bulunan 2 kişi iş yerine geldi. Şüphelilerden biri kapıda gözcülük yaparken diğeri içeri girip tabancayla tezgahın arka bölümünde bulunan çalışan Mustafa Kemal Erhoylu'ya ateş etti. Karnından yaralanan Erhoylu, kanlar içinde kalırken, müşterilerde panik için de kaçıştı. İki saldırgan da kendisini bekleyen beyaz renkli bir otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı. O anlarda iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Yaralı Mustafa Kemal Erhoylu, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Erhoylu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.