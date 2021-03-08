Kar maskeli oto hırsızlığı kamerada
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Kar maskeli oto hırsızlığı kamerada

08.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:59
Kar maskeli oto hırsızlığı kamerada

Sultangazi'de bir iş adamına ait lüks otomobil kar maskeli hırsızlar tarafından soyuldu.

Sultangazi'de bir iş adamına ait lüks otomobil kar maskeli hırsızlar tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan birinin direksiyon başında beklerken diğerinin aracın değerli parçalarını çalması bu kadarına pes dedirtti.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde, saat 06.30 sıralarında emlak ve gayrimenkul şirketi sahibi bir iş adamına ait lüks otomobil, kar maskeli hırsızlar tarafından büyük çapta zarar verilerek soyuldu. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bir araç ile geldikleri görülen hırsızlardan birinin direksiyon başında beklerken, diğerinin ise tornavida yardımı ile camını kırdığı aracın ön konsol ve dijital ekran gibi pahada değerli olan parçalarını çaldığı görüldü. Hırsızların rahat tavırları ise " bu kadarına pes" dedirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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