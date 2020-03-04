Kar maskeli market hırsızı yakalandı
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Kar maskeli market hırsızı yakalandı

BOLU'da, kar maskesi takıp girdiği 3 marketten toplam 5 bin lira çaldığı iddia edilen İ.B. (40) yakalandı.

04.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:21
Kar maskeli market hırsızı yakalandı

'da, kar maskesi takıp girdiği 3 marketten toplam 5 bin lira çaldığı iddia edilen İ.B. (40) yakalandı.

Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 marketten yapılan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Marketlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kar maskesi taktığını belirledi. Kimlik tespiti için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, 10 gün süren çalışmalar sonunda şüphelinin İ.B. olduğunu saptadı. İ.B., Aktaş Mahallesi'ndeki evine gireceği sırada yakalandı.Poliste 49 farklı suçtan kaydı bulunan İ.B., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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