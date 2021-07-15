Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
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Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi Adana'da kar maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonuna gelip kılıç çekerek soygun yapma anı saniye saniye görüntülendi Zanlı olaydan sonra gasp dedektifleri tarafından yakalandı Adana'da kar maskeli bir kişinin akaryakıt...

Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi

Adana'da kar maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonuna gelip kılıç çekerek soygun yapma anı saniye saniye görüntülendi

Zanlı olaydan sonra gasp dedektifleri tarafından yakalandı

ADANA - Adana'da kar maskeli bir kişinin akaryakıt istasyonuna gelip kılıç çekerek soygun yapma anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 5 Temmuz saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna giden kar maskeli bir kişi, kasaya doğru yöneldi. Montunun koluna gizlediği kılıcı çıkaran şüpheli, kasiyer Yusuf D.'yi tehdit edip, kasadaki paraları vermesini söyledi. Yusuf D. ise kasadaki 900 TL'yi şüpheliye verdi. Kasanın üzerindeki tezgahtan çakmak ve kalem parfüm alan şüpheli, akaryakıt istasyonundan kaçtı. Soygun anları, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kasiyer Yusuf D.'nin durumu bildirmesi üzerine akaryakıt istasyonuna gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 4 çocuk babası Fatih A. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Fatih A., Hürriyet Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Fatih A., borçlarını ödemek için soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih A., adliyeye sevk edildi.

Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi
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