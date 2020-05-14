Kar maskeli bisiklet hırsızları kamerada
Kar maskeli bisiklet hırsızları kamerada Başkentte siyah kar maskesi takan iki hırsız, apartman önünde bağlı olan bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.
14.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:39
Kar maskeli bisiklet hırsızları kamerada
ANKARA - Başkentte siyah kar maskesi takan iki hırsız, apartman önünde bağlı olan bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.
Siyah kar maskeli iki hırsız, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanın önündeki bisiklet parkında bağlı olan bisikleti çaldı. Hırsızların apartman bahçesine siyah kar maskesi takarak girmesi ve bisikleti çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA