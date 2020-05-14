Kar maskeli bisiklet hırsızları kamerada Kar maskeli bisiklet hırsızları kamerada Başkentte siyah kar maskesi takan iki hırsız, apartman önünde bağlı olan bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Kar maskeli bisiklet hırsızları kamerada

ANKARA - Başkentte siyah kar maskesi takan iki hırsız, apartman önünde bağlı olan bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Siyah kar maskeli iki hırsız, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanın önündeki bisiklet parkında bağlı olan bisikleti çaldı. Hırsızların apartman bahçesine siyah kar maskesi takarak girmesi ve bisikleti çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA