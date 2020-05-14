Kar maskeli bisiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı Başkent'te siyah kar maskesi takan 2 hırsız, bir apartmanın önünde bağlı olan bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Başkent'te siyah kar maskesi takan 2 hırsız, bir apartmanın önünde bağlı olan bisikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Siyah kar maskeli 2 hırsız, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın önündeki bisiklet parkında bağlı olan bisikleti çaldı. Hırsızların apartman bahçesine siyah kar maskesi takarak girmesi ve bisikleti çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA