KASTAMONU (İHA) - Kar manzarası ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi

KASTAMONU - Kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlara karla kaplanan doğasıyla eşsiz manzaralar sunan Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan ve "Anadolunun sen yüce bir dağısın" dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, kayak merkezleri ile vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlar, Ilgaz Dağı'nın kartpostallık kar manzaralarının da tadını çıkarma fırsatını buluyor.

Beyaza bürünen Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sonrasında ortaya çıkan manzara ise görenleri büyülüyor. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi.