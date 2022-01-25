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KAR MANZARASI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya kara yolu ulaşıma kapandı (3)KAR MANZARASI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİMuğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

ANTALYA (DHA) - Antalya kara yolu ulaşıma kapandı (3)

KAR MANZARASI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Havadan dron ile görüntülenen ilçede seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu. Kavaklıdere'de dün akşam saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yatağan-Kavaklıdere yolundaki buzlanma nedeniyle tuzlama, kırsal mahallelerde ise küreme çalışmaları devam ediyor.

KAR MANZARASI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

KAR MANZARASI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

KAR MANZARASI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Antalya, Muğla, kar, Güncel, Haber

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