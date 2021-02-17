Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de kış güzelliği

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Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de karın ardından kent merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de kar nedeniyle beyaza bürünen park, cami ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te ise 1 metreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımda Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yoğun karın ardından kent beyaza büründü.

Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki mesire alanı Kardeşler Tepesi'nde de kartpostallık manzaralar oluştu.

Nevşehir

Nevşehir'de iki gündür etkili olan karın ardından kentteki ağaçlık alanlar ile kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçülen kent, yağışın ardından beyaza büründü.

Cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, bazı park ve bahçelere kuş yemi ile sokak hayvanları için mama bıraktı.

???????- Kırşehir

Kırşehir'de iki gündür aralıklarla devam eden kar tarihi mekanlar, parklar ve kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kentte Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Camisi ve İkizazrası Kenpark'ta kartpostallık görüntüler oluştu.

Vatandaşlar, tarihi ve kültürel mekanların karlı görüntüleri eşliğinde hatıra fotoğrafları çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan