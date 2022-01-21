Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular - Haberler
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Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular Tentenin kardan dolayı çöktüğü anlar kamerada Gaziantep'te bir dükkanın tentesi, yoğun kara dayanamayarak çöktü.

GAZİANTEP (İHA) - Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Tentenin kardan dolayı çöktüğü anlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir dükkanın tentesi, yoğun kara dayanamayarak çöktü. O esnada dükkanın önünden geçen iki kişinin tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te 2 gün önce akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı tüm kentte hayatı felç etmişti. Trafiği durma noktasına getiren yolları kapatan kar yağışı, kentin önemli noktalarından olan Gaziler Caddesini de etkiledi. Cadde üzerinde bulunan çok sayıda iş yerinin tentesi yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Caddedeki bir kuyumcu dükkanının tentesinin iki gün önce çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tentenin altından geçen iki kişinin tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu o anlar güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Yoğun kar kültesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan iki kişinin yaşadığı korku dolu anları güvenlik kamerası anbean görüntüledi.

Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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