Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü
Van'ın Özalp ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj tamamen çöktü.
21.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:55
Van'ın Özalp ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj tamamen çöktü.
Özalp ilçesine bağlı Memetalan Mahallesi'nde kar birikmesi sonucu Dilaver Güçlü'ye ait garaj çöktü. Olayda can kaybı olmazken, garaj içinde bulunan ve hasar gören 3 traktör köylüler tarafından çıkarıldı. - VAN
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI