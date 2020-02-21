Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü
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Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü

Van'ın Özalp ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj tamamen çöktü.

21.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:55
Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj çöktü

'ın ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan garaj tamamen çöktü.


Özalp ilçesine bağlı Memetalan Mahallesi'nde kar birikmesi sonucu Dilaver Güçlü'ye ait garaj çöktü. Olayda can kaybı olmazken, garaj içinde bulunan ve hasar gören 3 traktör köylüler tarafından çıkarıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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