Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü
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Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü

Hakkari'de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir binanın giriş bölümündeki saçak çöktü.

22.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:17
Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bina girişi çöktü

'de kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir binanın giriş bölümündeki saçak çöktü.


Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3, kent merkezinde ise 1,5 metreyi bulduğu Hakkari'de, yağan yağmurla birlikte karların ağırlaşması sonucu bazı toprak evlerin damları ile bazı binaların giriş bölümündeki saçaklar çöktü. TOKİ afet konutlarında bir binanın giriş kısmındaki saçak, kar ağırlığına daha fazla dayanamayarak çöktü. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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