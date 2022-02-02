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Kar kütleleri çocukların üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar kütleleri çocukların üzerine düştü

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kız çocuğun üzerine çatıda biriken kar kütleleri düştü, çocuklar hafif şekilde yaralandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kız çocuğun üzerine çatıda biriken kar kütleleri düştü, çocuklar hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay Genç ilçesi Kültür Mahallesi Bingöl Caddesinde yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatıda biriken kar kütleleri, kaldırımda yürüyen 2 kız çocuğunun üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların haberi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan çocukların hafif şekilde yaralandıkları ve tedbir amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kar kütleleri çocukların üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bingöl, kar, 3. Sayfa, Haber

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