Kar kürürken hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar kürürken hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kar kürürken hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinin çatısında biriken karı kürüdüğü sırada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinin çatısında biriken karı kürüdüğü sırada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Kuzevleri köyünde meydana geldi. Süleyman Damar (63) çatıda biriken karı temizlemek için evinin çatısına çıktı. Süleyman Damar, çatıda biriken kar kütlelerini kürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Kalp krizinin ardından olduğu yere yığılan Damar'ın ailesi 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Damar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kalp Krizi, Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title